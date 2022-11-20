وظائف مجلس الدولة للمؤهلات العليا للخريجين.. الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

أعلن مجلس الدولة عن عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين الجدد، من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، لشغل مناصب مندوب مساعد دفعة 2022، مما يجعل الكثيرين يبحثون عن تفاصيل وظائف مجلس الدولة للمؤهلات العليا.

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع «الوطن» تفاصيل وظائف مجلس الدولة للمؤهلات العليا وفق المعلن على صفحتها، والتي جاءت على النحو التالي:

وظائف مجلس الدولة للمؤهلات العليا

ووفق المعلن من مجلس الدولة، يبدأ سحب الملفات لتقديم لوظائف مندوب مساعد دفعة 2022 بداية من الفترة من 3 ديسمبر إلي 19 من نفس الشهر، وذلك لخريجي كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة.

ويتم تحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية بالإضافة إلى يوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة، وذلك بعد انتهاء فترة سحب الملفات سيحدد اليوم الذي يليه لتلقى التظلمات وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

ويبدأ سحب الملفات لوظائف مجلس الدولة للمؤهلات العليا بخريجي جامعة القاهرة السبت 3 ديسمبر المقبل، ويليها بقية الجامعات وفقا للنظام الذي أعلنه مجلس الدولة لطلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022.

شروط التعيين في وظائف مجلس الدولة

وتتضمن شروط التعيين في وظائف مجلس الدولة، كالتالي:

- التقديم للوظائف للذكور والإناث.

- يجب ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

- يجب أن يتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مجلس الدولة

ويجب أن تقدم تلك المستندات للتقديم لتلك الوظائف

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم، والأصل للاطلاع.

- صورة ضوئية للمؤهل الدراسي.

- سداد مبلغ 1000 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في أحد بنوك الأهلي أو مصر أو القاهرة أو مكاتب البريد، أو أحد فروع مجلس الدولة بالمحافظات والحصول على إيصال يفيد الدفع.

خطوات التقديم لوظائف مجلس الدولة

وحتى تتمكن من التقديم، يجب أن تتوجه إلي مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي وسحب ملف، وتقديم المستندات السابق ذكرها.

وتقدم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة خلال الفترة من الاثنين الموافق 9 يناير 2023 حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 25 يناير 2023، وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.