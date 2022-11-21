«طاقة النواب» تناقش أزمة القمامة في بولاق الدكرور

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هشام توشكى، بشأن انتشار القمامة وتلوث الهواء في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

وأكد النائب محمود توشكى، في عرضه لطلب الإحاطة على ضرورة رفع مستوى النظافة بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وضرورة وجود دعم مالي.

وقال مسؤول هيئة النظافة بالجيزة، إن لديهم مشكلة في توافر عدد كبير من للمعدات ولكن ليس لديهم العدد الكافي من العمال، مشيرا إلى أنهم قسّموا محافظة الحيزة إلى 3 قطاعات، قطاع شمال ووسط وجنوب، بتكلفة مليار و80 مليون جنيه، وإذا تم تجهيز اعتماد مالي سيتم طرح للشركات للعمل في النظافة، ويتم سحب معدات الهيئة لضخها في الأماكن الأخرى، لكن حتى الآن لا يوجد اعتماد مالي، مطالبا بضرورة وجود اعتماد مالي.

أمين سر لجنة الطاقة والبيئة

وشدد النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة على ضرورة اخذ أمر القمامة على محمل الجد، وأنه لا يرى أن الجهات المعنية بالبيئة والمحليات على محمل الجد، وأن الأمر يخص الصحة العامة للمواطنين.

وأكد أن القمامة من الممكن أن تتدر أرباح على الدولة، اذا تم تجميعها بشكل منظم، وأن وجود عدد كبير من الآلات أكثر من العمال يعتبر إهدار مال عام .

وأضاف عبد المولى، أن طلب النائب محمود توشكى يدق ناموس الخطر، مشددا على ضرورة عقد الاجتماع بشكل موسع مع باقى الجهات المسؤولة، والخروج بتوصيات واضحة.

وقال النائب عمرو القطامى، عضو اللجنة، أن مشكلة القمامة بمحافظة الجيزة قد تفاقمت، ووصلت حتى إلى الأماكن الجديدة فى تكتوبر والشيخ زايد وغيرها، مشددا على ضرورة وضع مخطط عام لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة.

وطالبت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، بكشف رسمى بعدد المعدات الموجودة فى نطاق طلب النائب وتوضيح كيفية وجود الآلات ولا يوجد عمال لتشغليها.

وقال النائب حسام عوض الله، كيف يكون عندى الآلات للنظافة ولا يوجد عمال لتشغليها وفى نفس الوقت نبحث عن شركة يتم الدفع لها لتقوم بأعمال النظافة، مؤكدا أن هذا إهدار مال عام، وشدد رئيس اللجنة على طلب النائبة رشا رمضان بضرورة وجود كشف رسمى بعدد الآلات الموجودة، ونسبة العجز فى العمالة.

وقرر النائب حسام عوض الله، تأجيل مناقشة طلب الاحاطة حتى حضور مسؤولين من وزارة للتخطيط، والمالية.