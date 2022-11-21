مصرع عامل وإصابة آخر سقطا من أعلى سقالة بالبحيرة

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما في بناء المعهد الديني بمنشية هلباوي سيدي غازي بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقلهما إلى مستشفى أبو المطامير العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد مصرع عامل وإصابة آخر إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما في بناء معهد ديني بقرية سيدي غازي التابعة لمركز كفر الدوار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحديد هوية المتوفى

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان سقوط السقالة بالعاملين، وتبين مصرع «محمد عبده جمعة البنا»، 24 سنة، مقيم مركز كفر الدوار، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير تحت تصرف النيابة.

نقل المصاب للمستشفى

فيما أصيب «فارس سمير خليل»، 17 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب بجرح بالرأس والقدم، وتم نقله للمستشفى، وجار عمل الإسعافات الأولية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.