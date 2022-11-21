مشاركة 21 مدرسة بمشروعات بيئية في معرض التعليم الفني بالإسكندرية

تفقد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الاثنين، المعرض التمهيدي لمشروعات آيسف ISEF، بمجمع مدارس إدارة شرق التعليمية، ويتضمن عرض فكرة المشروعات البحثية التي تهتم بالبيئة وتدوير المخلفات، بمشاركة 21 مدرسة.

مشروعات تهتم بالبيئة

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المسابقة تطلقها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ويشرف عليها قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة، وترتكز فكرة المسابقة على المشروعات البحثية التي تهتم بالبيئة وتدوير المخلفات وتحلية مياه البحر والقيادة الآمنة وترشيد استهلاك المياه في عمليات الري.

ويشارك في معرض اليوم 21 مدرسة و120 طالبا، ما بين مشروعات فردية ومشروعات جماعية، بمشاركة متميزة لمدارس التعليم الفني.

معرض في كل إدارة تعليمية

وأضاف «أبو زيد»، أنه سيتم تنظيم معرض مماثل لكل إدارة تعليمية للتحكيم بين المشروعات وتصعيد الفائزين للتصفية على مستوى المعرض المحلي بمكتبة الإسكندرية، ومن ثَم تصعيد المشروعات الفائزة للتصفية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور رأفت عبد الله، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتورة رباب مدني، رئيس حي شرق، والدكتورة همت أبو كيلة، مدير عام الإدارة، وجلال عيد، وكيل الإدارة، ومعتز محمد، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.