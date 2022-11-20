أول تحرك من «صحة النواب» لمواجهة انتشار مشروبات الطاقة بين طلاب المدارس

طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، بضرورة تحرك وزارة التربية والتعليم لمواجهة خطر مشروبات الطاقة، التي غزت الأسواق، ومنع دخول أي طالب بهذه المشروبات إلى المدارس.

وفي بيان صحفي، قالت النائبة إن «تناول مشروبات الطاقة انتشر بين الأطفال وطلاب المدارس فى الآونة الأخيرة، بعدما رصدت إدارة عابدين التعليمية في القاهرة إقبالا على تناولها، رغم خطورتها على صحة الطلاب، وتهديدها لحياتهم».

وأشارت النائبة إلى أن تناول هذه المشروبات تسبب في ارتفاع حالات الوفاة المفاجئة، بالاضافة لأضرارها الجسيمة على الطلاب، بعدما أصبحة «موضة» في المدارس، مطالبة أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم، حتى لا تؤدي هذه الظاهرة إلى أضرار جسيمة.

وشددت النائبة على ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم لنشر الوعي بأخطار مشروبات الطاقة، ومنع دخول أي طالب غلى المدرية حال تناولها، كما طالبت بمنع بيعها لمن هم أقل من 18 سنة، والتشديد على وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة حظر بيعها لهذه الفئة العمرية.