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«رئيس صحة النواب»: احذروا الإنفلونزا الموسمية والتهابات الجيوب الأنفية حاليا

كتب:

أحمد أبوضيف
03:21 ص | الأحد 06 نوفمبر 2022
فيروس كورونا

فيروس كورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة الحالية تشهد انتشارا كبيرا للإنفلونزا الموسمية والتهاب الجيوب الأنفية بين المواطنين، وذلك وفقا لنتائج تحليل عينات الفحوصات التي تمت في الفترة الأخيرة.

فيروس كورونا 

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية من المرض والأعراض، خاصة أن هناك بعض الأعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، مؤكدا أنه يجب تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل مع الاهتمام بارتداء الملابس الثقيلة والاهتمام بتناول الأغذية التي تحفز مناعة الجسم وأعضائه.

ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا

وتابع رئيس صحة النواب، أن هناك استعدادات بمختلف القطاعات والمستشفيات لمواجهة أي سيناريوهات أو تداعيات تتعلق بأزمة كورونا فيروس، مؤكدا على توافر كافة المستلزمات والأدوية، لأن المستشفيات الجامعية مستعدة لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بالمرض، والكوادر الطبية لديها الإمكانيات والقدرات العلمية والطبية التي تؤهلها للعمل بكفاءة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.