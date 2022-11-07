«صحة النواب»: السيسي حريص على خروج توصيات واضحة وفعالة في قمة المناخ

قال الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على خروج توصيات واضحة وفعالة في القمة العالمية للمناخ «COP27»، والتي انطلقت فعالياتها بمدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين، بمشاركة رؤساء دول وحكومات من مختلف دول العالم وعدد من الشخصيات الدولية والخبراء.

التعاون الدولي لمواجهة خطورة التغيرات المناخية

وأكد «حلمي»، ضرورة التعاون الدولي والتكاتف لمواجهة خطورة التغيرات المناخية، ودق جرس إنذار قبل وقوع كوارث قد تؤدي إلى تدمير دول، مشدداً على أهمية عقد المؤتمر الدولي للمناخ في هذا التوقيت، لوضع خطة واستراتيجية لمجابهة التغييرات المناخية غير المسبوقة وتقديم دعم للبلاد الأكثر فقراً.

دور مصر الريادي

وأوضح، أن مؤتمر قمة المناخ يهدف الى بحث حلول لحماية العالم من التغييرات المناخية المستقبلية، والتأكيد على أهمية تقديم دعم دولي للدول المعرضة للأخطار لمجابهة هذه التغييرات وبدء التنفيذ الفعلى لخطة الإنقاذ.

وأشاد أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بجهود مصر في استضافة قمة المناخ العالمية، مؤكداً أن القمة تعكس دور مصر الريادي على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن استضافة مصر للمؤتمر يدعو للاعتزاز والفخر فما يحدث بشرم الشيخ تاريخي وعالمي.