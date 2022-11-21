مصرع شاب صعقا بالكهرباء في مركز الغنايم بأسيوط

لقي ‏‏شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائي في مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى الغنايم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بوصول جثة هامدة لمستشفى الغنايم المركزي

‏كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بتلقيه بلاغا من نقطة مستشفى الغنايم المركزي، يفيد بوصول «سامح ممدوح أمين»، مقيم المشايعة بحري دائرة مركز الغنايم، جثة هامدة.

‏على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم إلى المستشفى، وبسؤال مرافقيه، أكدوا أنه أثناء العمل على جرار زراعي بالقرب من التيار الكهربائي بمنطقة الغنايم بحري، أصيب بصعق كهربائي، ما أدى إلى وفاته في الحال.

التحفظ على الجثة في المشرحة

‏تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الغنايم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة الغنايم التحري حول الواقعة لمعرفة ملابساتها، وتحرير المحضر اللازم.