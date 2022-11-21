نصائح لقائدي السيارات للوقاية من حوادث الشبورة على الطرق

مع دخول فصل الشتاء من كل عام، تقدم الإداراة العامة للمرور مجموعة من النصائح لأصحاب السيارات، وخصوصا الذين يسيرون على جميع الطرق السريعة «الصحراوية والزراعية»، للحافظ على حياتهم في الشبورة أثناء السير.

وتستعرض «الوطن» 5 نصائح لقائدي السيارات للوقاية من حوادث الشبورة أثناء السير على الطرق.

حوادث الشبورة أثناء السير على الطرق

نصائح عدة لقائدي السيارات للوقاية من حوادث الشبورة أثناء السير على الطرق، شددت عليها الإدارة العامة للمرور في جميع المحافظات، وعلى قائدي السيارات اتباعها، وهي:

أولا: إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض، تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.

ثانيا: زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

ثالثًا: السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

رابعًا: استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

خامسًا: استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف في نهر الطريق مطلقًا.

استدعاء خدمة الإغاثة

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنّه في حال حدوث عطل مفاجئ للمركبة، يتم كنها بالجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كل الأنوار، مع وضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ30 مترًا في اتجاه السير، ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.