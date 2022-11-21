«طاقة النواب» تطالب برفع تذكرة دخول الأجانب للمحميات إلى 25 دولارا

طالب النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب رئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها، اليوم، بتحريك سعر رسم دخول المحميات الطبيعية للأجانب من 5 دولار حالياً إلى 25 دولار على أقل تقدير، لا سيما أنّ الله حبانا بمحميات مميزة يأتي إليها السائحين على مستوي العالم ومنها محمية رأس محمد المصنفة كأفضل المحميات الطبيعية عالميا.

وقال حبيب: «كيف أن رسم دخول برج إيفل على سبيل المثال 50 دولارا وتصل رسوم دخول المزارات السياحية في بعض الدول إلى 200 دولار، ونجد رسم دخول محمية كرأس محمد 5 دولارات فقط».

مجلس النواب

وأكد حبيب، في كلمته خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم، أهمية استغلال النجاح المصري خلال استضافة مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ، والذي أدى إلى رفع الإقامة في بعض الفنادق لليلة الواحدة إلى 6 آلاف جنيه، في الترويج للمحميات الطبيعية وتحريك أسعار رسومها.

ورحب الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية البيئة بجهاز شؤون البيئة، بموضوع طلب الإحاطة لا سيما، أنه تطرق إلى واحد من أهم الملفات المسكوت عنها لسنوات طويلة وأحد الملفات التي تحظى باهتمام الوزارة، مشيراً إلى أن المحميات الجاذبة سياحيا 13 محمية من أصل 30 محمية تمتلكها مصر، تتركز معظمها في جنوب سيناء والبحر الأحمر، أي بؤرة الاهتمام السياحي.

المحميات الطبيعية

وقال «سالم»، إنّه منذ 3 سنوات تم دراسة موقف تحريك رسوم دخول المحميات لا سيما وأنه متدني ولا يتناسب مع ما تمتلكه مصر من كنوز، وبدأت الخطة بتعميم الرسم، لا سيما أن هناك أماكن لم يحصل فيها الرسم، وكانت البداية بالحد الأدنى 5 دولار، والذي يفرض في دول العالم التي تتنافس مع مصر في ذات السلعة، وعندما دخل القرار حيز التنفيذ لاقى مقاومة خاصة من القطاع السياحي، وحضرنا إلى المجلس النيابي لمناقشة طلبات إحاطة في هذا الشأن، وتم تحريك قضية ضد وزيرة البيئة من اتحاد الغرف السياحية وصدر حكم بأحقية الرسم، الذي يصب في صالح الخزينة العامة.

واضاف «سالم» أنّه كان من المستهدف مع صدور القرار أن يصل الدخل إلي 400 مليون جنية مقابل 12 مليون جنية تحصل سابقاً، لكن في ظل الظروف العالمية التي شهدت جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، وما تبعها من أثار الحرب الروسية – الأوكرانية لم يتحقق المستهدف، لكن تم زيادة حجم المحصل إلى 160 مليون جنيه العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لادارة محمية رأس محمد تم اعتمادها.

واضاف أن هناك لجنة عليا مشكلة من وزارات متعددة معنية يجب الرجوع إليها قبل تحريك أي اسعار أو رسوم من شأنها التأثير علي السياحة، الأمر الذي عقب عليه رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله بتأكيدة أنه سيتم دعوة كافة أطراف اللجنة لبحث الطلب المقدم من سامح حبيب عضو مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأنه.