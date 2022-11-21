رئيس «رياضة النواب»: صيانة المنشآت الشبابية على رأس اهتمامات اللجنة

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن متابعة أعمال الصيانة للمنشآت الشبابية تأتي على رأس اهتمامات عمل اللجنة من أجل الحفاظ عليها.

طلب إحاطة بسرعة إحلال وتجديد الملاعب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب في مجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي بشأن إحلال وتجديد بعض الملاعب بالسنبلاوين وتمي الأمديد- محافظة الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية.

وطالب النائب أسامة عبدالعاطي بسرعة إحلال وتجديد الملاعب الآتية:

- ملعب مركز شباب كفر ميت غراب_ السنبلاوين_ دقهلية، وملعب مركز شباب صدقا_ تمي الامديد_ دقهلية، وملعب مركز شباب السحارة_ تمي الامديد_ دقهلية، وكذلك إستاد مركز شباب كفر الاميد_ تمي الامديد_ دقهلية.

شباب النواب

من جانبه، أكد الدكتور أشوف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بأنه بالنسبة إلى عدم الإسراع في استكمال مبنى مركز شباب قرية الربع تمي الأمديد محافظة الدقهلية، وإضافة دور إضافي للمبنى فإنه مدرج ضمن خطة المديرية للعام 2023/2024.

وفيما يخص إحلال وتجديد ملعب مركز شباب الصفا تمي الأمديد فانه مدرج ضمن الخطة المستقبلية لإنشاء ملعب خماسي 2023/2024 وأما بشأن إحلال وتجديد مبني مركز شباب أبو داوود السباخ فانه جاري استخراج التصاريح اللازمة لتدبير الاعتماد المالي لإحلال وتجديد المبني، بينما يوجد ملعب بحالة جيدة.

وأكد أنه بالنسبة لإحلال وتجديد ملعب ومبنى مركز شباب صدقا، جرى عمل صيانة للمبنى في 2019/2020، ومدرج ضمن خطة الوزارة للإحلال الملعب للعام المالي 2023/ طبقاً لما ورد من أولويات مديرية الشباب والرياضة.

وناقشت اللجنة في مجلس النواب موضوع طلب احاطة بشأن عدم استغلال نزل الشباب بمدينة المنصورة- بجوار مديرية الشباب والرياضة – محافظة الدقهلية وانتقد النائب اسامة عبدالعاطي عدم استغلال مبني نزل الشباب الموجود بمدينة المنصورة بجوار مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية .

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفادت الجهة الإدارية بأنه تم مخاطبة محافظ الدقهلية لتجديد حق الانتفاع لتطوير مركز التعليم المدني بالمنصورة، حيث وافق على تجديد حق الانتفاع لمدة 15 عام اعتباراً من يوم 15/4/2025 حتى 14/4/2040 قابلة للتجديد وذلك للصالح العام.واكدت وزارة الشباب، وجرى مخاطبة مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لمعاينة مركز التعليم المدني وموافاة الجهة الإدارية برسومات للموقع العام ومقايسة فنية غير مسعرة لتطوير ورفع كفاءة الموقع، ومدرج تطوير الموقع في خطة العام المالي 2023/2024.

وفي نهاية الاجتماع اوصي رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين ، وزارة الشباب برد رسمي بشأن الإجراءات التي تتخذها حيال الموضوعات محل طلب الإحاطة التي يتقدم بها النواب