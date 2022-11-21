وزير النقل: شركات المقاولات المصرية جاهزة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في لبنان

عقد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء المشاركين في الفعاليات، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية رقم 69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.

التقى وزير النقل المصري بـ على حمية، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، إذ جرى مناقشة سبل دعم التعاون بين الجانبين في قطاعات النقل المختلفة.

وأعرب وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني عن الاهتمام الشديد بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لما لها من خبرة كبيرة في هذه المجالات، والتي تجسدت في المشروعات العملاقة التي تنفذ في مصر.

ورحب وزير النقل المصري بهذه الخطوة، مؤكدا أن جميع الشركات المصرية في جاهزية تامة للقيام بجميع الأعمال التي يطلبها الجانب اللبناني، وفقا لقياسات الجودة العالمية، كما تباحث الجانبان حول مقترح الاعتراف المتبادل بالفحص المخبري المتبادل.

لجان فحص مشترك للحاويات مرة واحدة

وأكد كامل الوزير أنه يوجد في المواني المصرية لجان فحص مشترك للحاويات مرة واحدة، وهذا الاقتراح مهم جدا للجانبين، ثم ناقش الوزيران مقترح تسيير خط رورو بين مصر ولبنان لزيادة حركة التبادل التجاري والصادرات والواردات بين الجانبين، وجرى الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة مشتركة بين المختصين في الجانبين لدراسة هذا المقترح المهم.

وفي السياق ذاته، استقبل وزير النقل المصري، نظيره السعودي رميح بن محمد الرميح، الذي نقل تحيات وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح جاسر لنظيره المصري، وجرى التباحث حول تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

كما جرى متابعة أعمال اللجنة المصرية السعودية الفنية المشتركة للنقل البري والتي تهدف إلى تسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بين المختصين في كلا البلدين للإطلاع على المشاريع القائمة في النقل السككي والبري والبحري ومدى الاستفادة منها والتكامل بين وسائط النقل.

وفي مجال النقل البحري جرى استعراض الإعداد لعقد الدورة السادسة للجنة المصرية السعودية المشتركة على هامش أعمال مجلس وزراء النقل العرب.