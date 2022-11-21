«كامل الوزير» يترأس اجتماع الدورة 69 لمجلس وزراء النقل العرب

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الدورة رقم 69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، والتي عُقدت اليوم بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة

وقال وزير النقل المصري، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، في كلمته خلال الاجتماع: «أشكر اللجان الفنية المعنية بدراسة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للوصول للنتائج المرجوة في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة، فلم تكد أزمة كوفيد - 19 تنفرج بما أحدثته من تعطل في سلاسل الإمداد، وارتفاع في تكاليف الشحن، وضعف في النظام الصحي العالمي، وارتفاع في تكلفة الغذاء والطاقة، حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير2022، تلك الأزمة التي فاقمت هذه التداعيات، غير أن آثارها ظهرت سريعاً من خلال أزمة نقل بحري وأزمة غذائية عالمية جديدة حيث أسرعت الحرب من وتيرة نقص الغذاء في العديد من دول العالم، تلك التحديات التي فرضت تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على أوضاع غير تقليدية تفتقر إلى الاستقرار واليقين، ولها تداعياتها على حياة البشر وكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تلك التحديات التي فرضت تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على تأثيراتها».

وأضاف: «ها نحن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا للتخفيف من آثار هذه الأزمة، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيداً لإرادتنا المشتركة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا».

الاهتمام بقطاع النقل والمواصلات

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، ما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات العملية التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي لافتا إلى أنه على ثقة في تضافر الجهود للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويسهل الترابط ويعزز أواصر التقارب في عالمنا العربي».

تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة

وتابع: «انتهز هذه المناسبة لأؤكد حرص جمهورية مصر العربية على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك على قيام وزارة النقل في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية براً وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني وتذليل الإجراءات وتسخير إمكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف».

وتقوم الأمانة العامة بعرض جدول الأعمال والتوصيات التي توصلت لها اللجان الفنية المعنية بعد دراستها للموضوعات المطروحة والتي تتناول كافة مجالات التعاون خاصة التطورات الحديثة في قطاعات النقل في إطار التنمية المستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.