كامل الوزير يبحث مع رئيس الاستثمار في قطر تطوير ورفع كفاءة المواني

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس الاستثمار في إقليم إفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار، والوفد المرافق له من ممثلي شركة مها MAHA كابيتال المتخصصة في إدارة الاستثمارات الخاصة بالمواني البحرية؛ لبحث التعاون المشترك في مجال النقل البحري.

تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال المواني والمحطات المتخصصة، لا سيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالمواني المصرية، عن طريق ضخ استثمارات مباشرة؛ لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل، وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.

إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع

وأكد وزير النقل، خلال اللقاء، أنّ قطاع النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة، وأنّ هناك فرصًا استثمارية واعدة في هذا المجال، مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة، وإنشاء مراكز لوجيستية، وموانٍ جافة، وربطها بخطوط سكك حديدية؛ للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في المواني المصرية؛ لتحقيق الهدف الأكبر، وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أنّ هناك نماذج متعددة للتعاون الاستثماري المشترك في هذا المجال، إضافة إلى وجود فرص أخرى للاستثمار في شبكة القطار الكهربائي السريع، وهو أحد المشروعات الضخمة التي تُعد نقلة نوعية مهمة في وسائل المواصلات بمصر.

تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد

وفي ختام اللقاء، وقّع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والسيد أبو بكر كونديال الاستشاري التنفيذي لشركة مها MAHA كابيتال، الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار مذكرة تفاهم لوضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك، خلال الفترة القادمة، والبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في المواني وكمرحلة أولى للتعاون في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد، ورفع كفاءتها، والتوسع في أنشطتها ورفع قدراتها التنافسية؛ لتتواكب مع أحدث النظم العالمية في مجال إدارة، وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية؛ لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط.