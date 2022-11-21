«الصحة»: الفيروس المخلوي يمثل 70% من العدوى بين الأطفال الآن

قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إنّ انتشار الفيروس المخلوي كبير جدا في فصلي الخريف والشتاء، موضحًا أن هذا الفيروس كان موجودا في مصر حتى عام 2019، وكان معدل انتشاره قليل في العامين التاليين، بما يمثل 15% من الفيروسات التنفسية، وذلك بسبب انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي كان المواطنون يلتزمون بها.

وأضاف قنديل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن وزارة الصحة لديها منظومة للترصد، حيث تعمل على رصد كل الأمراض المعدية ومن ضمنها أمراض وفيروسات الجهاز التنفسي، مشيرًا إلى أن 70% من الفيروسات التنفسية بين الأطفال الآن سببها الفيروس المخلوي.

وتابع بأنّ الفيروس المخلوي ليس شيئا جديدا ولا يحتاج إلى إجراءات مختلفة، موضحًا أن الإجراءات الوقائية بسيطة، والجميع يعرفها، بداية من عدم الذهاب إلى التجمعات مثل المدارس والحضانات، منعا لانتشار المضاعفات ونقل العدوى للغير، كما يجب المواظبة على غسل اليدين باستمرار والماء والصابون، وتنظيف الأسطح من حولنا في البيئة.