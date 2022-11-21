وزير الصحة: التخلي عن إجراءات مواجهة كورونا وراء انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن عدم ظهور الفيروس المخلوي التنفسي في السنوات الأخيرة، موضحا أنّ ظهور جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية للوقاية، وراء عدم ظهور «المخلوي التنفسي»، أما الآن ومع التخلي عن هذه الإجراءات، عاد الفيروس للظهور مرة أخرى.

الفيروس المخلوي التنفسي

وأضاف عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن في معهد ناصر، بحضور الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، أنّ الفيروس المخلوي التنفسي ليس جديدا، ومنتشر بين الأطفال في المدراس منذ سنوات عديدة، لافتا إلى أنّه من فصيلة الفيروسات التنفسية، وأشهرها «الإنفلونزا الموسمية».

وتابع وزير الصحة والسكان، أنّ تسمية الفيروس التنفسي المخلوي بهذا الاسم يعود إلى شكله، موضحا أنّ فترة الإصابة به أسبوعين، وفترة الحضانة الخاصة به هي من يومين إلى 4 أيام، والرضع هم الفئة الأكثر إصابة به.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أنّ انتشار الفيروسات التنفسية في وقت تغير الفصول، هو أمر طبيعي على مستوى العالم وليس مصر فقط، وأبرز الفيروسات التنفسية هي الإنفلونزا والفيروس الغدي والفيروس التنفسي المخلوي.

وذكرت وزارة الصحة والسكان، أنّ قطاع الطب الوقائي أجري مسحة على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، ووجد أنّ 73% منهم مصابين بالفيروس التنفسي المخلوي وهو فيروس واسع الانتشار.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

وحددت وزارة الصحة والسكان، الأعراض التنفسية للفيروس المخلوي، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة وسيلان الأنف وفقدان الشهية والكحة والبلغم.