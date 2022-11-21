وزير الصحة: المضادات الحيوية لا تصلح لعلاج الفيروس التنفسي المخلوي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة يمتلك ٢٧ وحدة رصد موزعة علي مستوي محافظات الجمهورية، لافتا الي اجراء مسحات علي الأطفال ووجود أن ٧٣٪؜ من الأطفال مصابين بالفيروس التنفسي المخلوي.

علاج الفيروس التنفسي المخلوي لا يتضمن مضاد حيوي

وتابع وزير الصحة والسكان، علاج الفيروس التنفسي المخلوي لا يتضمن مضاد حيوي، لانه فيروسي وليس بكتيري، ويستخدم فيه مخفضات درجة الحرارة، والاعتماد علي سوائل والراحة المنزلية والمضادات التنفسية.

وأضاف وزير الصحة والسكان، لابد من الالتزام باتباع الاجراءات الاحترازية وغسيل اليدين بالماء والصابون، لافتا الي ان الفيروس في ٢٠١٩ كانت النسبة عالية وفي فتره كورونا نسبة الاصابة بيه كانت غالية جدا بسبب ارتداء الكمامات.

وأكد وزير الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفي عقد في معهد ناصر هناك تنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم، أن الطالب المتغيب من المدرسة بسبب الفيروس هو له عذر.

ارتفاع درجة الحرارة وسيلان الانف وفقدان الشهية والكحة

حضر المؤتمر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أكدت أن انتشار الفيروسات التنفسية في وقت تغير الفصول، هو أمر طبيعي علي مستوي العالم وليس مصر فقط، وأبرز الفيروسات التنفسية هي فيروس الانفلونزا والفيروس الغدي والفيروس التنفسي المخلوي.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن قطاع الطب الوقائي أجري مسحة علي عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية ووجد إن ٧٣٪؜ منهم مصابين بالفيروس التنفسي المخلوي وهو فيروس واسع الانتشار.

وحددت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض التنفسية للفيروس المخلوي تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وسيلان الانف وفقدان الشهية والكحة والبلغم.