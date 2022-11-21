وزير الصحة: ارتفاع إصابات الفيروس المخلوي التنفسي بمستشفى أبو الريش طبيعي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ هناك فئات تتأثر بشكل كبير بالإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، مثل الأطفال الذين يعانون من الحساسية والربو، موضحا أنّ ارتفاع إصابات الأطفال المصابين بالفيروس التنفسي في مستشفى أبوالريش عالية، وهو أمر معتاد في مثل هذا الوقت من العام.

الصحة: الإجراءات الاحترازية أصبحت أسلوب حياة

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمعهد ناصر، أنّ الفيروس التنفسي المخلوي لا علاقة له بكورونا، وأنّ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالفيروس، تتمثل في ارتداء الكمامات والبعد عن الزحام، حيث ينتقل الفيروس عن طريق الرذاذ، مؤكدا أنّ الإجراءات الاحترازية أصبحت أسلوب حياة.

الفيروس التنفسي المخلوي موجود في مصر منذ 50 سنة

وأضاف وزير الصحة والسكان، أنّ الفيروس التنفسي المخلوي موجود في مصر منذ 50 سنة، موضحا أنّ الرضع والأطفال من عمر 6 أشهر هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة به، وباقي الأعمار تكون الأعراض خفيفة، ولا داعٍ للخوف أو القلق منه.