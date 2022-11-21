إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات نقل بأسيوط (صور)

أصيب 3 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم 3 سيارات نقل، قبل مدخل مدينة أسيوط الجنوبي على طريق «أسيوط - أبو تيج» الزراعي، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

حادث تصادم بين 3 سيارات نقل

‏كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز أسيوط، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات نقل، بينها سيارة ‫نصف نقل، على طريق «أسيوط - أبوتيج» الزراعي قبل مدخل مدينة أسيوط الجنوبي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء ورجال المرور، وحسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد إسماعيل، رئيس الوحدة المحلية لقرية المطيعة، وتبين وقوع الحادث بين 3 سيارات نقل تحمل لوحات معدنية أرقام «هـ ن ب - 8745» و«ل ق د - 153»، وأخرى سيارة دوبل كابينة، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

رفع آثار الحادث

تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة، وتقوم إدارة مرور أسيوط برفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.