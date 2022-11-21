وفاة عمدة قبيلة القناشات بمطروح عن عمر ناهز 70 عاما

توفي محمد عيسى القناشي، عمدة قبيلة القناشات، إحدى قبائل أولاد علي بمطروح، وأكبر عمد القبيلة، ورمز من رموز البادية والصحراء الغربية، مساء اليوم، عن عمر ناهز 70 عامًا.

وسيطرت حالة من الحزن على مدينة مرسى مطروح عقب تداول نبأ وفاة العمدة عيسى، وذلك لما عرف عنه من السيرة العطرة وحسن الخلق، إذ إنه من القيادات الشعبية البارزة التي تركت بصمة واضحة في محافظة مطروح، وهو ما أكده العمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ محافظة مطروح في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

رحيل أحد رموز البادية

وتقلد «عيسى»، عمدة قبيلة القناشات، العديد من المناصب القيادية والشعبية في محافظة مطروح، كان آخرها رئاسة مجلس عمد ومشايخ القبائل في المحافظة، الذي يضم جميع القبائل في مطروح، بما يقارب «300 عمدة وشيخ قبيلة».

قبائل مطروح حزينة

ونعت قبائل مطروح وجميع عائلاتها، العمدة محمد عيسى على مواقع التواصل الاجتماعي، لما يتمتع به من شعبية كبيرة داخل وخارج المحافظة، نظرًا لمشاركته في لجان إصلاح ذات البين بين القبائل المختلفة في مطروح والمحافظات الأخرى.

كما كان يشارك مع العمد وشيوخ القبائل في حل النزاعات وتقريب جهات النظر بين قبائل مطروح وأبنائها وقبائل ليبيا، وله العديد من الإسهامات في المجالس الشعبية المحلية، كما كانت تجمعه علاقات قوية بالقيادات التنفيذية والبرلمانية على مدار أكثر من 40 عامًا.