حكايات المريدين على باب الحُسين.. «جايين محبة علشان نلف ونزور الحبايب»

«من جميع الأنحاء جاءوا فى حبه، الكل يعلم قيمته»، كلمات موجزة توضح مدى إقبال مريدى آل بيت النبى على مسجد الحسين للاحتفال بذكراه، من أسبوع مضى وهم يقيمون فى رحاب المسجد، الأجواء الروحانية تسيطر عليهم، يقيمون حلقات الذكر ويطعمون الفقراء تقرباً لحفيد النبى وسيد شباب أهل الجنة، حباً فى آل البيت الكرام.

فضل آل البيت

عن ابن عبّاس رضى اللّه عنهما قال: لما نزلت آية (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبى) قالوا: يا رسول اللّه! ومن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم «علىّ وفاطمة وابناهما».

عن أبى سعيد الخدرى رضى اللّه عنه قال: سمعت النبى يقول: «إنما مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق، وإنما مثل أهل بيتى فيكم مثل (باب حطة) فى بنى إسرائيل، من دخله غفر له».

عن أبى سعيد الخدرى رضى اللّه عنه: جاء النبىّ إلى بيت على فقال «السّلام عليكم أهل البيت ورحمة اللّه وبركاته، إنّما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا».

عن علىّ رضى اللّه عنه: أنّه دخل على النبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، وقد بسط شملة فجلس عليها هو وعلى وفاطمة والحسن والحسين، ثم أخذ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمجامعه، فعقد عليهم، ثم قال: «اللهمّ ارضَ عنهم، كما أنا عليهم راض».

عن صبيح قال: كنت بباب النبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فجاء على وفاطمة والحسن والحسين فجلسوا، وخرج رسول اللّه فقال «إنكم على خير»، وعليه كساء خيبرى فجللهم به، وقال: «أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم».

عن على رضى اللّه عنه: قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لفاطمة «إننى وإياك وهذين- أى الحسن والحسين- وهذا النائم الراقد- يعنى عليّاً- فى مكان واحد».

أقوال بعض المريدين

«جاى من أسيوط علشان أبوعبدالله، سيد الشهداء، الأولياء كرماء بيحبوا الكريم، علشان كده بنيجى نعمل أكل للناس لوجه الله محبة فى آل بيت النبى، بنفضل شغالين طول اليوم من صباحية ربنا لحد فجر تانى يوم، وعمرنا ما بنحس بتعب طالما بنخدم حبايب سيدنا الحسين».

أحمد على.. محافظة أسيوط

«سايب أهلى وناسى علشان أكون جنب الحبايب، جاى من المنصورة وبايت هنا بقالى 4 أيام، وكله علشان أبوعلى حبيبنا، بنيجى نصلى فى المسجد كل الفروض».

إسماعيل راشد.. محافظة الدقهلية

«الناس فرحانة، القعدة جنب الكرماء سعادة، وربنا بيحسن أخلاقنا بحب سيدنا النبى، وكلنا جايين محبة علشان نلف ونزور الحبايب، وأنا جاى مخصوص من سوهاج علشان الحبيب».

سيف ممدوح.. محافظة سوهاج

«نفسى عمرى يطول علشان أفضل آجى كل سنة لحبيبى، أنا تحملت تعب السفر من سوهاج إجلالاً لمولانا، وبقالى 3 أيام هنا وبافضل كل سنة موجود لآخر يوم فى المولد».

محمد رشاد.. محافظة سوهاج

«جاى مخصوص من أسيوط حباً فى سيدنا الحسين، متعود كل سنة آجى قبل المولد بـ10 أيام علشان أفضل فى رحابه أطول فترة ممكنة، كلنا هنا زى بعض والحب بيجمعنا فى مكان واحد رغم اختلافنا».

الشيخ أحمد زعبوط.. محافظة أسيوط

«بقالى ٢١ سنة باجى من الشرقية علشان نعمل نفحات لله، بنقدم لحمة ونابت وشاى وكل حاجة لوجه الله، جايين علشان الحبيب، وبنام ساعتين بس فى اليوم علشان حبايب الحسين تاكل ومحدش ينام جعان وهو فى رحابه، كلنا جايين علشان نحيى ذكراه».

رفعت شعبان.. محافظة الشرقية