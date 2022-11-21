«الصحة» تصدر أول شكل مبدئي لنموذج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

أصدرت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء التابعة لوزارة الصحة والسكان، أول نموذج للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وتوثقها الوزارة وتسلم المتبرع كارنيه التبرع، ويكون ساري العمل به داخل أي مستشفى.

ووفقا للنموذج الذي حصل «الوطن»، على نسخة منها يوجد بها إقرار من الشخص مكتوب فيه: «أوصي أنا.. مصري الجنسية بالتبرع بعد وفاتي بأعضاء جسدي وانسحاب وفقًا للتقدم العلمي للمحافظة إلى حياة شخص مصري الجنسية، أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جيدة».

وتابعت الوثيقة: «هذه الوثيقة يتم توفيرها بإدارة العلاج الحر بمديريات الصحة، ويمكن لجميع المواطنين توقيع نموذج التبرع في أي وقت دون اللجوء للشهر العقاري»، مشيرة إلى أنّ الوثيقة تحمل إقرار المواطن أيضًا بأنه وقع بإرادته الحرة المستنيرة لا يشوبها أي غلط».

ومن جانبه قال الدكتور محمود المتبني، عضو لجنة زراعة الأعضاء بوزارة الصحة والسكان، إن عملية زراعة الأعضاء من العمليات التي تحتاج مصر الي التوسع فيها ويجب القضاء علي المعتقدات الخاطئة لدي المواطنين من حيث " ان التبرع حلال او حرام وهو امر قتل بحثا".

وتابع المتبني في تصريحات خاصة، أن عملية التبرع في مصر تعتمد علي المتبرع الحي وليس المتوفي،لافتا الي ان المستشفيات الجامعية تمتلك كوادر بشرية هائلة وناجحة في عملية زراعة الاعضاء ونحتاج الي تكاتف كافة مجهود المؤسسات المعنية لتغير المفهوم والمعتقدات الخاطئة لدي المواطنين، مؤكدا حرص وزراة الصحة والسكان الي نطبيق قانون زراعة الأعضاء بشكل حازم وجاد.