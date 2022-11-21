المدير الإقليمي لـ«فورتينت»: سنركز على حلول تغطية نطاقات الذكاء الاصطناعي

كشف خالد فوزى، المدير الإقليمى لشركة «فورتينت»، عن سعادته بالمشاركة فى معرض «كايرو آى سى تى»، الذى تعاظم دوره كثيراً خلال الأعوام الماضية نتيجة التحول الرقمى الكبير لمصر، ما دفع الجميع نحو التطور السريع مع جائحة كورونا، وظهور «فورتينت» كراعٍ ذهبى هذا العام بالمعرض لتقديم كل ما هو جديد.

وأضاف «فوزى» لـ«الوطن» أن الشركة موجودة فى مصر منذ عام 2006 وتعمل لحماية الأجهزة فى أى مكان ومن أى مكان، وستركز هذا العام على حلول تغطية النطاقات الواسعة المتكاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعى فى مجال الأمن السيبرانى، متمنياً النجاح للمعرض كالمعتاد له فى الأعوام السابقة.

يُذكر أن دورة 2022 من Cairo ICT تنطلق برعاية مجموعة «بنية» الرائدة فى تقديم حلول وخدمات الاتصالات المتكاملة (الراعى الرسمى)، ومجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية (الشريك الاستراتيجى)، وشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوى» (الشريك التكنولوجى)، وشركة دل تكنولوجيز (راعى اللقب)، والبنك التجارى الدولى CIB (راعى بلاتينى) وشركة «سيسكو» العالمية الرائدة فى مجال تقنية المعلومات والشبكات (راعى بلاتينى)، وشركة «مايكروسوفت» العملاقة للتكنولوجيا (راعى الحوسبة السحابية)، و«فورتينت» Fortinet العالمية المتخصّصة فى أجهزة أمن الشبكات (الراعى الذهبى).