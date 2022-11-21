محافظ الشرقية يوجه بتوفير احتياجات سيدة فاقوس المعتدى عليها: طلباتك أوامر

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مكالمة هاتفية مع مديحة حسن محمد، والتي عرفت إعلاميا بـ«سيدة فاقوس»، للاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية بعد تعرضها للضرب من أحد أبنائها، حيث تعدى عليها بمقبض معدني مستغلاً ضعفها ووهنها وكبر سنها وعدم قدرتها على حماية أو الدفاع عن نفسها.

وقال محافظ الشرقية أثناء مكالمته لها: «احترامك واجب وطلباتك أوامر، وكلنا أولادك، أدام الله عليكِ الصحة والعافية».

زيارة سيدة فاقوس في منزلها

ولإدخال الفرحة والسعادة على «الحاجة مديحة»، أمر محافظ الشرقية، محمد حجازي، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بزيارة السيدة في منزلها وتوفير كافة احتياجاتها المعيشية ومعرفة مشكلاتها وحلها فوراً وتوفير بيئة آمنة لها ونقلها من بيت ابنها الذي قام بتعذبيها لمنزل أحد أبنائها الآخرين في الروضة بقرية الحاجر مركز فاقوس.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قام رئيس مركز فاقوس، يرافقه مدير وحدة حقوق الإنسان برئاسة المركز، ونواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية في قنطير والروضة والغزالي، ومديرة إدارة المتابعة الميدانية وفريق العلاقات العامة بالمركز، بزيارة السيدة، وتوفير كافة احتياجاتها وتسليمها مبلغا ماليا تم التبرع به، لتستطيع من خلاله توفير احتياجاتها، بالإضافه لتقديم 4 كراتين مواد غذائية تحتوي على «زيت وسكر ودقيق وأرز ومكرونة وشاي وصلصة ولحوم»، بالإضافة لـ«بطاطين ومفارش ودفايات سرير وملابس وأحذية»، لتحيا حياة كريمة.

سعادة سيدة فاقوس بمكالمة المحافظ

من جانبها، أعربت «الحاجة مديحة» عن سعادتها باتصال محافظ الشرقية بها، داعية الله أن يديم عليه الصحة والعافية والستر ويرزقه بر أولاده، كما قدمت الشكر لكل من تعاطف معها وأبدى مساعدته لها واحتضنها وغمرها بالحب والحنان وعوضها عما حدث لها.

كما كلف محافظ الشرقية، عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بفحص حالة «الحاجة مديحة»، وتقديم كافة الخدمات والمساعدات اللازمة لها.

الدعم النفسي لسيدة فاقوس

ووجه الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، بتكليف إحدى الرائدات الريفيات بزيارة السيدة بمنزلها، والعمل على إزالة كافة الآثار السلبية الناتجة من تعذيب ابنها لها بالمقبض المعدني، وكذلك التحدث مع زوجات أبنائها، وحثهم على توفير حياة كريمة للسيدة المسنة وعدم التعرض لها.

اعتداء رجل على والدته

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لرجل يعتدي على والدته بالضرب، لتعديل جلستها، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.