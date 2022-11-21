«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو «عودة الشرف لبنت الشرقية»

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر فيس بوك، بعنوان «عودة الشرف لبنت الشرقية».

وبالفحص تبيّن أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية، تزوج بفتاة مقيمة في دائرة المركز، بتاريخ 17 نوفمبر، وطلقها في اليوم التالي مدّعيا أنّها ليست بكرا.

وأوضح الفحص، أنّ أسرة الفتاة وقّعت الكشف الطبي عليها، وبعدها نظمت حفل زفاف على الطريق العام على النحو الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه، بعد إثبات أنّها ما زالت بكرا.

وجرى استدعاء والدي الزوج والزوجة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء في الفحص، وأقرا بالصلح فيما بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية.