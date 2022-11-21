ضبط 15 طن أرز قبل تهريبها إلى السوق السوداء في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية؛ للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والمطاحن والشون المخصصة لذلك؛ تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق والقمح وكافة السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين؛ طبقًا للأسعار المعلنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط أكثر من 15 طن أرز قبل تهريبها للسوق السوداء

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت مديرية تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين ومركز شرطه منشأة أبو عمر، بضبط كمية من الأرز الشعير بأحد المخازن بقرية الازدهار التابعة لمدينة منشأة أبوعمر، وتم تحميل الكمية على سيارتي نصف نقل، ونقلها إلى مضرب العمدة بمركز صان الحجر بإجمالي وزن 15.690 طن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخزن «ع. ع. ع»، والعرض على النيابة العامة.