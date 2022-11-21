تطعيم 800 عامل نظافة ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، تطعيم 800 من عمال هيئة التجميل والنظافة خلال شهر ضد فيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي B، وهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، نتيجة تعاملهم المباشر مع النفايات والمخلفات، وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية لتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي حددت الارتقاء بالصحة العامة والمجتمعية، وفي إطار رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، إنه جرى تطعيم النظافة ضد فيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بضرورة الارتقاء بكافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري واستكمالًا لأنشطة القضاء على الفيروسات الكبدية وسائر مسببات العدوى.

تحصين وتوفير الحماية لعمال النظافة

وأضاف «مكين» أن فرق تطعيم مكافحة الفيروسات الكبدية انتقلت من الإدارات الصحية لمقر المجالس المحلية وبالتنسيق بين إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية مع رؤساء المجالس المحلية، بهدف التسهيل والإسراع في إتمام عملية التحصين وتوفير الحماية اللازمة لعمال النظافة من الفيروس.

تطعيم أكثر من 800 عامل نظافة

من جانبها، كشفت الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة مكافحة الفيروسات، أنه جرى تطعيم أكثر من 800 عامل على مستوى المحافظة بالجرعة الأولى، وجارِ استكمال السلسلة التطعيمية لجميع العاملين بالهيئة في المحافظة.