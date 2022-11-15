مستشار الرئيس لـ أحمد موسى: الفيروسات التنفسية موجودة ونسب الإصابة مرتفعة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك مجموعة كبيرة من الفيروسات التنفسية منتشرة خلال الفترة الحالية، حيث تغير الفصول وتقلب حالة الجو، وأعراض الإصابة بها متشابهة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيروسات التنفسية معروفة للجميع، وتصيب الكبير والصغير ولكن نسب الإصابة مرتفعة هذا العام.

أعراض الفيروسات التنفسية

ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن أعراض الفيروسات التنفسية هي ألم في الزور والأذن وتكسير في الجسم وارتفاع درجات الحرارة وكحة وعطس.

وأكد أن 73% من الأطفال مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي، طبقا لنتائج العينات التي تم سحبها من الأطفال، مضيفا أن خريطة العدوى بالفيروسات لا تختلف عن السنوات السابقة.

وأشار عوض تاج الدين إلى أن هناك متحورات من الفيروسات تصل إلى 256 نوعًا.

وشدد على أن أغلب الحالات المصابة بالأنفلونزا بسيطة وتستجيب للعلاج ويتم شفاؤها وتنتهي الإصابة بها، معلقا «نحن في فترة انتقال الفصول والأطفال يتجهون للمدارس في أجواء متقلبة وربما يكونون مصابين بالبرد».وعبر عن أمله أن تمتنع الأمهات عن ذهاب أطفالهن للمدارس إذا كانوا يعانون من أعراض الفيروسات التنفسية، وكذلك على المدارس الاستجابة لهذه الحالات ومنحهم إجازات.

الأعراض تظهر على الأطفال نتيجة الخروج صباحا

وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على أن الأعراض تظهر على الأطفال نتيجة الخروج صباحا والتعرض للتغيرات في درجات الحرارة، وأوضح أنه يجب ارتداء الماسكات لحماية الأطفال من العدوى بالفيروس المخلوي، مطالبا كل طفل يتعرض للإصابة بالبقاء في المنزل لعدم انتشار العدوى.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على أنه لا داعي لمنح إجازة لكل الطلاب في المدارس، لكن تمنح الإجازة لمن تثبت إصابته.

وشدد على ضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية والمكانية، مؤكدا أن الاحتياطات الاحترازية في منتهي الأهمية، ويجب على كل شخص يعاني من الأعراض خاصة ارتفاع الحرارة استشارة الطبيب.

واستطرد أن هناك بعض حالات الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، أو ضعف جهاز المناعة يجب عليهم الحصول على لقاح الإنفلونزا.

واختتم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حديثه، موضحا أن حالات الإصابة بكورونا بسيطة جدا، وارتفعت بنسبة 2% خلال الشهر الجاري مقارنة بالأشهر الماضية.