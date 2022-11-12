«صحة الإسكندرية»: تطعيم 1850 طالبا ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي

قالت الدكتورة هناء عبد الرحيم، مديرة الإدارة العامة الوقائية بمديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، إن إدارات مكافحة الفيروسات الكبدية في المديرية والمناطق الطبية قامت بتطعيم جميع طلبة المدارس والعاملين في مدارس التمريض والمعهد الفني الصحي في المحافظة ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي «ب».

وأوضحت «عبد الرحيم» في بيان للمديرية اليوم السبت، أن عدد المُطعمين بلغ 1850 طالبًا من 9 مدارس على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أن التطعيم يتم على 3 جرعات لتحصينهم من الإصابة بالفيروس أثناء أداء عملهم.

اللقاح لا يتسبب في الإصابة بالأمراض

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عدم تسبب لقاح الالتهاب الكبدي في الإصابة بالأمراض، بل يوفر حماية كبيرة.

وكانت الوزارة أوضحت في انفوجراف، أن اللقاح مهم لجميع الفئات وخاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة، والأشخاص المخالطين لحالات مصابة بالفيروس، والأشخاص الذين يقومون بعمل جلسات غسيل كلوي.

اللقاح متوفر على مستوى الجمهورية

وتابعت الوزارة أنه لا يحدث إصابة بالتهاب الكبد «ب» بعد تلقي التطعيم، لأنه يوفر الحماية بدرجة كبيرة، موضحة أن اللقاح متوفر بفروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.