خريطة قطع التيار الكهربائي غدا في 5 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قطع التيار الكهربائي غدا، في عدة مدن ومحافظات للصيانة الدورية للشبكات ومغذيات الكهرباء، على أن يتم ذلك بالفترة الصباحية، وحددت الشركة أماكن انقطاع التيار الكهربائي غدًا الثلاثاء، في محافظات شمال الدلتا، دمياط وكفر الشيخ والدقهلية، وكذلك محافظتي السويس وسوهاج، واعتذرت الشركة، للمشتركين عن الانقطاع، وذلك لتقديم خدمة أفضل لهم.

أماكن انقطاع الكهرباء غدا

وكشفت شركة كهرباء شمال الدلتا، قطع التيار الكهربائي غدا، في محافظة الدقهلية، بمدن المنزلة والمنصورة وطلخا والقرى التابعة لها، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرا.

بينما أماكن انقطاع التيار الكهربائي غدا الثلاثاء بمحافظة دمياط بكفر البطيخ ومدينة الحمام والقرى التابعة لهم وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

وسيجري قطع التيار الكهربائي في محافظة كفر الشيخ، بقرى كفر الشيخ ودسوق، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

فيما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، انقطاع الكهرباء غدا الثلاثاء، عن مدينة جرجا والقرى التابعة لها، للصيانة الدورية، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا

بينما صرحت محافظة السويس، فصل الكهرباء عن عدة مناطق للصيانة بالمحافظة، وحددت أماكن فصل التيار الكهربائي في مناطق حي الجناين بقرية كبريت بالقطاع الريفي، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، فيما سيجري فصل التيار الكهربائي عن منطقة حي الأربعين وكفر أحمد عبد القديم، وشارع الباسل، وأرض هارون، ومحطة مياه عتاقة ومحطة مياه السماد، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.