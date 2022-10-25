خريطة فصل التيار الكهربائي غدا في 7 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تعتمد الشركة القابضة لكهرباء مصر، خطة تبادلية بين محطات الكهرباء لصيانة الشبكات ومغذيات الكهرباء، إذ تجري الصيانة وفقًا لجدول دوري تحدده الشركة لفصل التيار لعدة ساعات تتراوح من 3 إلى 5 ساعات، وذلك لزيادة قدرة المغذيات من أجل تقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة، وربما تستمر الصيانة لعدة أيام.

مواعيد قطع الكهرباء اليوم بسوهاج

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، فصل التيار الكهربائى غدًا الأربعاء، عن مدينة طهطا وقرية بنجا وقرية الشيخ زين الدين وقرية شطورة، وذلك للصيانة وتركيب محول كهرباء بالمحطة الرئيسية بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً.

فصل التيار الكهربائي بالإسكندرية

كما كشفت محافظة الإسكندرية، فصل التيار الكهربائي بعدة مناطق بوسط وغرب وشرق المحافظة، وفقًا للإشارة الواردة من شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء غدًا الأربعاء، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرا، بشارع الفوال وسيدي بشر وسابا باشا وباكوس ومحرم بك والجمرك والدخيلة ومرغم وبرج العرب.

مواعيد وأماكن فصل الكهرباء بالدقهلية

وأعلنت شركة شمال الدلتا للكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمحافظة الدقهلية غدًا الأربعاء، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً، للصيانة الدورية بقرية الإخلاص وقرية مبارك وقرية المختار وقرية العطاء وعزبة السيد شيحة، ومدن الجمالية ودكرنس.

مواعيد قطع الكهرباء غدا بالغردقة

وداخل محافظة البحر الأحمر، أعلنت شركة الكهرباء قطع التيار غدًا الأربعاء، بعدة مناطق بمدينة الغردقة، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية ومغذيات الكهرباء وتحسين الخدمة للمشتركين، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

قطع الكهرباء في طوخ بالقليوبية

وأفاد بيان لمحافظة القليوبية، بفصل التيار الكهربائي غدًا الأربعاء، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، لأعمال الصيانة الطارئة على مغذى الحصة على الخط الرئيسي، والأماكن متأثرة هي عزب الحصة والسفاينة شرق ومول العابد والوحدتين المحلية والصحية مركز شباب مشتهر.

قطع التيار الكهربائي عن بني سويف

وخلال خطة الصيانة الدورية، أوضح بيان محافظة بني سويف، أماكن فصل التيار الكهربائي غدًا الأربعاء، عن مركزي ببا وبني سويف للصيانة الدورية، ومنطقة مستشفى الحميات بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً.

أماكن قطع الكهرباء بالبحيرة

ووفقًا للبيان الإعلامي لمحافظة البحيرة، أعلن محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، قطع الكهرباء غدًا الأربعاء، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، عن مدينة إيتاي البارود وقرية معنيا وتوابعها، لأعمال الصيانة.