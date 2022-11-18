أماكن فصل التيار الكهربائي في 4 محافظات غدا.. اعرف المواعيد

تفصل غدا السبت الشركة القابضة لكهرباء مصر التيار عن عدة محافظات للصيانة الدورية التي تستمر لعدة أيام بكل مدينة مع تبادل الصيانة بين المدن، وتستهدف خطة الصيانة تقوية وصيانة الشبكات والمغذيات لتوفير خدمة أفضل للمشتركين.

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أماكن فصل التيار الكهربائي غدا السبت بالغربية، والسويس، والدقهلية، وسوهاج.

أماكن فصل التيار الكهربائي غدا

أعلنت الغربية فصل التيار الكهربائي عن محطة شرق كفر الزيات غدا، السبت للصيانة الدورية وحددت أماكن فصل التيار الكهربائى داخل 33 قرية وشارع وهى «بنزينة المثلث، ومساكن السريع ومساكن الشباب، وعزبة يحي والطريق السريع وكفر الزيات، ومنطقة المعلمين وشارع الحمام، وشارع واصل ومنطقة الترعة، والسجل المدني ومنطقة الثلاجات والمصانع وعزبة حسيبة وشارع الجلاء ومنطقة السوق».

فصل التيار الكهربائي بالغربية

وقطع الكهرباء عن «قرى منشأة سليمان، وكفر القصار، وقرية الخانية وقرية الطالبية، وقرية الدلجمون وقريمة ديما وقرية يعقوب وقرية برما وكفر الشوربجي، وكفر بلشاى وكفر قصر نصر الدين وكفر أبو الغر، وكفر أكوا الحصة وكفر النصارية وكفر مشلة وكفر ادشاى وطفر الطالبية وكفر القصار».

وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا السبت من الساعة 7 صباحا حتى الـ 9 صباحا.

أماكن فصل التيار الكهربائي غدا بالدقهلية

فيما أفادت محافظة الدقهلية عن قطع التيار الكهربائي غدا السبت عن عدة أماكن للصيانة الدورية عن« مدينة السلام وشارع عبد السلام عارف والموقف الجديد، وعزبة الشال وشارع 10 بعزبة عقل ومطاحن الطويل، والمستشفى الدولي وخلف السجن العمومي واستاد المنصورة والشؤون الاجتماعية ومدينة مبارك».

وصرحت المحافظة بأن مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا السبت من الساعة 5 صباحا للساعة 8 صباحا.

فصل التيار الكهربائي في السويس

وأفادت محافظة السويس فصل الكهرباء غدًا للصيانة الدورية وحددت أماكن فصل التيار الكهربائي غدا السبت بشاليهات بور فؤاد وبور توفيق، والمسرح العسكري، ونادى التجديف وكذلك فندق بالاس، غدا السبت من الساعة 9 صباحا للساعة 1 ظهرا.

مواعيد قطع الكهرباء بسوهاج

بينما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بسوهاج عن قطع المياه في بعض القرى للصيانة الدورية من الـ9 صباحا لـ 3 عصرا.