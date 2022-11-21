غلق 4 أكاديميات تعليمية غير مرخصة بالمنيا.. تمنح الطلبة شهادات وهمية

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة المرور على المنشآت والتأكد من سلامة موقفها ومدى وجود تراخيص بها.

وقاد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة بمنطقة دماريس، لمراجعة عدد من تراخيص الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وطه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 أكاديميات تعليمية غير مرخصة، تروج لإعلانات مضللة وتدعي منحها شهادات معتمدة للطلاب.

استقطاب الشباب بأكاديمية وهمية

وأوضح نائب محافظ المنيا، أن الأكاديميات تدرب الشباب على الخدمات الطبية وتعدهم بالعمل بالمستشفيات الخاصة بعد الحصول على شهادة في التمريض والإسعافات الطبية مكتوب عليها شعار «احترف التمريض»، وتمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص من راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وبفحص الأكاديميات، تبين عدم وجود رخص مزاولة المهنة، وعلى الفور جرى غلقها بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار الأجهزة المعنية، وكلف نائب المحافظ، رئيس المدينة بفحص المؤسسات والأكاديميات بذات المجال واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ملاحقة الكيانات الوهمية

وناشد نائب المحافظ، أولياء الأمور بعدم إلحاق أبنائهم بأي معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية سوف تكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن هذه الأكاديميات مخالفة للقانون لعدم حصولها على ترخيص مزاولة المهنة، مشيرًا إلى أن المستشفيات لن تتعامل أو تقبل خريج معهد غير معتمد رسميًا تحت مسمى «تمريض خاص»، مشددًا على أن ممارسة مهنة التمريض دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة يعتبر انتحالاً لشخصية الممرض ويحاسب عليها قانونًا، لافتًا إلى أن التعامل مع المرضى يجب أن يكون من خلال عناصر تمريض مؤهلة ومدربة.

وأكد وكيل الوزارة، أن مديرية الصحة لن تقبل بتشغيل من يتلقى مثل تلك التدريبات في جميع المنشآت الصحية، وسيجري توجيه مخالفة له بمزاولة مهنة بدون ترخيص.