5 جهات داعمة لتمكين المرأة المعيلة اقتصاديا في المنيا.. تعرف عليها

قال الدكتور رضا فاروق مدير عام وحدة السكان بالمنيا، إن محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يعد أهم محاور القضية السكانية، وتوجد العديد من الجهات التي تقدم الدعم للمرأة وتساعدها على التمكين الاقتصادي، ومنها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وإدارة بناء وتنمية القرية، و«مشروعك» للتنمية المجتمعية والبشرية، ومديرية القوى العاملة التي تقوم بتدريب وتأهيل الفتيات على الخياطة وصيانة الأجهزة المنزلية وصيانة الحاسب الآلي والكهرباء.

الحصول على تكافل وكرامة

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمنيا، بعنوان «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المعيلة»، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ووحدة السكان وإدارة الأمومة والطفولة بمجلس مدينه المنيا، حيث استهدفت الندوة تعريف المرأة المعيلة بكيفية الحصول على برنامج تكافل وكرامة والشروط المطلوبة لذلك.

تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات

من جانبها، أوضحت داليا محمد مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى تقديم الدعم وتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات اجتماعيا واقتصاديا، والذي يعد بمثابة أحد أهم محاور القضية السكانية، مؤكدة ان الوحدة مستمرة في تنفيذ تلك الندوات وفقًا لخطة زمنية محددة على مستوى جميع مراكز المحافظة ضمانًا للوصول إلى أكبر عدد من السيدات وتقديم التوعية والإرشاد لهن.

وتحدثت الدكتورة رشا مهدي عضو مجلس الشيوخ عن أهمية الوعي لدى المرأة بحقوقها وضرورة تضافر كافة الجهود لتقديم اوجه الدعم للمرأة بشكل عام والمرأة المعيلة بوجه خاص.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود وحدتي حقوق الإنسان والسكان في تنظيم العديد من الفعاليات والحملات والندوات التوعوية، التي تستهدف ضرورة تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة وضع القضية السكانية من أولويات الملفات التي تسعي الدولة للعمل عليها.