أسماء ضحايا حادث «صحراوي المنيا».. مصرع وإصابة 15 عاملة في انقلاب سيارة نقل

شهد الطريق الصحراوي الغربي في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بسبب انفجار الإطارين واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن مصرع وإصابة 15 سيدة جميعهن عاملات في مزرعة بالطريق الصحراوي.

بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل تستقلها 15 سيدة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 4567 ن ر د، ربع نقل، قيادة أحمد أنور عبد الستار، بالقرب من مدخل قرية 8 التابعة لمركز سمالوط، بسبب انفجار الإطارين؛ مما أسفر عن مصرع وإصابة 15 عاملة جميعهن من مركز بني مزار.

انفجار الإطار الأمامي الإيسر والخلفي الأيمن

بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي والفحص تبين انفجار الإطار الأمامي الإيسر والخلفي الأيمن، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب السيارة علي جانب الطريق، مما أسفر عن مصرع «أمل قرني السيد» 30 عاما، عاملة، تقيم بمركز بني مزار.

كما أصيب في الحادث 14 سيدة يعملن بالمزارع وهن: هيام مساعد 32 عاما، صفاء فاروق 39 عاما، عزيزه أمين 45 عاما، كيان زكي 45 عاما، آمنة سيد 40 عاما، نادية فرج 40 عاما، فتحية جابر 24 عاما، شمس كامل 16 عاما، آية محمود 18 عاما، علوية صالح 28 عاما، نورا أحمد 19 عاما، مديحة أمين 30 عاما، نورا محمد 19 عاما، زهيرة عمر إسماعيل 30 عاما.

تم نقل المصابات وجميعهن من أبناء مركز بني مزار إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيت تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وما بعد الارتجاج، وتم التحفظ على السائق والسيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.