اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يهنئ قطر بنجاح افتتاح المونديال: انطلاق مُشرِّف

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى.

الصفحة الأولى

«الوطن» تحتفى بسيدنا الحسين في الليلة الختامية لـ«المولد»

«تميم»: الزيارة ترسخ قوة العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وقطر والتطور الإيجابي على جميع الأصعدة

القوات المسلحة: عرض جوي مبهر في الغردقة 30 نوفمبر

4 مباريات قوية في مشوار صدارة المجموعات «رونالدو»: سنفوز بكأس العالم.. ولا تسألوا لاعبي البرتغال عني

مصر تشرفت بدفن الرأس الطاهر في القاهرة والمصريون تعلقوا بمحبته وضريحه ومسجده قِبلة لمحبي آل بيت النبي من كل مكان

حكايات المريدين على باب «الإمام»: زيارته عادة ربنا يبارك فيها ونفحاتها كلها خير.. وبنطلب من ربنا يقبل دعاءنا بفضل محبتنا له

نقيب الأشراف: مصر محروسة ببركة حب واحتضان نسل الرسول ﷺ

السيد الإدريسي: زيارة سيد الشهداء نفاذ لوصية جده «حسين منِّى وأنا من حسين»

يوسف القعيد: «الحسين» يسكن الوجدان الشعبي وقريب من الروح المصرية

بتوجيهات رئاسية.. «الميرغني» يعود إلى «الخرطوم» على متن طائرة خاصة

«الحزب الاتحادي»: نشكر مصر على دعم استقرار السودان

منافسات المونديال تشتعل ختام «المهرجان»

«19 ب» الفيلم المصري الوحيد في منافسات المسابقة الرسمية

سيد رجب: المشاعر هي البطل الحقيقي

ناهد السباعي: دوري شبه حياتي

أحمد خالد صالح: الكواليس كانت ممتعة

الصفحة الثانية

«19 ب» الفيلم المصري الوحيد في المسابقة الرسمية وتوقعات بحصوله على جوائز في حفل الختام الليلة

أحمد خالد صالح: المشاعر هى البطل.. وحققت أمنيتى بالعمل مع أحمد عبدالله

المواجهة مع سيد رجب أصعب مشهد.. والكواليس كانت ممتعة

محمد حفظي: دوري شبه حياتي.. نخطط لعرض الفيلم في مهرجانات أخرى وطرحه بالسينمات بداية 2023

المخرج أحمد عبدالله: فكرة الفيلم جاءت وقت أزمة «كورونا»

فدوى عابد: مشهد تسميم الكلب كان الأصعب

مصممة الملابس ناهد نصر الله: حارس عقار بالزمالك ألهمني بتفاصيل البطل

الصفحة الثالثة

«الوطن» تحتفي بسيد الشهداء بمناسبة احتفالات ذكرى استقرار «الرأس الشريف» في القاهرة

الحسين.. حبيب المصريين

أستاذ تاريخ: الفاطميون نقلوا رأس «الحسين» من عسقلان بفلسطين إلى مصر خوفاً عليه من الصليبيين

أرض مصر تشرفت بـ«الرأس الطاهر».. وضريحه قبلة المحبين لـ«آل البيت»

سيد الشهداء ابن «فاطمة وعليّ»

الصفحة الرابعة

«سبط النبي» في قلوب المصريين «أحب الله من أحب حسيناً»

«الجفري»: تواصلنا مع سادة آل البيت استشعار بالوصل والبر لسيدنا النبي

«الجمل»: نشعر أنه مصري مخالط لنا بروحه وآدابه التي تعلمناها منه

حكايات المريدين على باب الحُسين

السيد الإدريسي: زيارة الإمام هي زيارة لجده.. ورب العالمين ربط محبته بحب «الحسين»

شيخ «الأحمدية الإدريسية»: محبة آل البيت فطرة سليمة فرضها الله أجراً للنبي

نصرتمونا نصركم الله

الصفحة الخامسة

أيقونة روحية على نهج جده.. سيد شباب أهل الجنة يوحّد المسلمين بـ«المحبة»

محبو الإمام من إندونيسيا وماليزيا: «حبه بيجمعنا في مصر»

«جمعة»: «مدد يا حُسين» نداء وتوسل مشروع لا شرك فيه

الأديب الكبير: «سبط النبي وزينب والشافعي» مثلث عظماء يجعل «القاهرة» عاصمة للروح العربية والإسلامية

«القعيد»: «الحسين» يسكن الوجدان الشعبي وقريب من «الروح المصرية»

آل البيت في مصر

الصفحة السادسة

تطوير «الحرم المصري».. تجديد المسجد والضريح

الإمام الحسين.. المثل الأعلى في الحق والفضيلة والثبات على المبدأ

السيد الشريف: تطوير الضريح والمسجد حافظ على هويته وأبرز جمال المعمار الإسلامي

نقيب الأشراف: مصر «محروسة» ببركة حبها واحتضانها لآل البيت

حب المصريين

الصفحة السابعة

«الاتصالات»: بناء الإنسان العربي أساس أي نهضة رقمية بالمنطقة

«طلعت»: حققنا 16% معدل نمو.. وهو الأعلى بين قطاعات الدولة خلال 4 سنوات.. ونستهدف الوصول إلى 30 مركز إبداع بنهاية 2024

«ميتافيرس وتكنولوجيا الترفيه» ملفات مهمة في «Cairo ICT 2022»

المدير الإقليمي لـ«فورتينت»: سنركز على حلول تغطية نطاقات الذكاء الاصطناعي

«كمال»: مؤتمر لبحث كل ما يتعلق بتكنولوجيا التصنيع

«ManuTech » تحت رعاية «السيسي» لأول مرة

منصة «HUAWEI AppGallery» تقدم تجربة استخدام متكاملة لا ينقصها شيء

تستعرض أحدث الحلول التكنولوجية العالمية والمحلية بمؤتمر المناخ «COP27» وتهدف لتحقيق مجتمع رقمي شامل مستدام

تواصل مباشر مع فريق الدعم.. وتطبيقات خالية من التثبيت المسبق

فوز 10 عملاء للبنك الأهلي المصري بباقة سفر متكاملة لكأس العالم في قطر بالتعاون مع شركة «فيزا»

«سوس»: اختيار الفائزين إلكترونياً لأعلى 10 عملاء قاموا بمشتريات من الـPOS أو الإنترنت

الصفحة الثامنة

عدد أهداف لاعب في مباراة واحدة وكان من نصيب الروسي أوليج سالينكو، في نسخة 1994 وكان على حساب الكاميرون في مباراة انتهت بنتيجة 6/1.

4 مباريات قوية في طريق الزحف نحو صدارة المجموعات

الأرجنتين في مواجهة السعودية.. تونس تبدأ مشوار التحدي في لقاء صعب مع الدنمارك.. وفرنسا دون «بنزيما» أمام أستراليا

إنجلترا تزلزل دفاعات منتخب إيران بنتيجة 6/2 و«كيروش» يخسر الحارس الأول مبكراً للإصابة

أرقام خاصة في ضربة البداية وفالنسيا يخطف لقب نجم الافتتاح

مدرب «العنابي» يعد بتدارك أخطاء المباراة الأولى.. نجم الإكوادور يضع نفسه في قائمة كبار البطولة مبكراً

«رونالدو»: سنفوز بكأس العالم.. ولا تسألوا لاعبي البرتغال عني