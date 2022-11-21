«حماة الوطن» يشيد بتوجيهات الرئيس بعودة الميرغني إلى السودان: فرصة للتوافق

أشاد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير طائرة مصرية خاصة لنقل محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ومرشد الطريقة الختمية بالقاهرة، إلى دولة السودان الشقيقة، تقديرا لمكانته الوطنية وقيمته السياسية والروحية.

حزب حماة الوطن

وبحسب بيان عن حزب حماة الوطن قال اللواء طارق نصير ان الرئيس السيسي حريص على دعم التوافق السياسي والاستقرار لدولة السودان الشقيق والحفاظ على أمنه واستقرارة خاصه في هذة المرحلة الانتقاليه التي يمر بها

محمد عثمان الميرغني

وتابع بيان الحزب: أكد اللواء طارق نصير علي ان عائلة الميرغني في السودان من العائلات التي لها باع سياسي كبير حيث ان محمد عثمان الميرغني قائد الحزب الاتحادي الديمقراطي ووالدة كان أحد اقطاب الحركة السياسية بالسودان وشقيقه السيداحمد الميرغني تولى رئاسة السودان في الفترة من 6مايو 1986 وحتى 30يونيو 1989وعودة الميرغني سيكون له دور كبير مع تنسيقية وحدة الأحزاب الاتحادية لتقريب المسافات بين الأحزاب الاتحادية وبحث الوحدة الاندماجية بينها، بالإضافة إلى أن الميرغني هو مؤسس الطريقة الختمية وهي احد الطرق الصوفية المنتشرة في مصر والسودان واريتريا واثيوبيا ولها أنصار في الكثير من الولايات السودانية.