يوسف الحسيني: السياحة انتعشت في دول الخليج بسبب مونديال قطر

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن فعاليات كأس العالم تقام تحت شعار المونديال العربي، «طالما دولة عربية بتستضيف حدث عالمي يصبح مهم، والسياحة انتعشت في الخليج العربي بسبب مونديال الدوحة الذي شهد حالة رائعة من التنظيم والتجهيزات، المشجعين اليابانيين يحترمون القوانين جدا وبعد الانتهاء من المباراة اليوم أخرجوا أكياسا بلاستيكية لتنظيف المدرجات ورفع القمامة بالرغم أن فريقهم لم يلعب حتى الآن».

وسط احتفالات الأفارقة

ومن جهته، قال محمود شاكر، مراسل التلفزيون المصري من الدوحة، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، إن الأجواء جميلة جدا وسط احتفالات الأفارقة ووجود أعداد كبيرة من المصريين والعرب من مختلف الجنسيات، والتجهيزات مقامة على أعلى مستوى لاستقبال الجماهير، لافتا إلى أن الأجواء غير مسبوقة والمشجعين منتشرين في كل مكان ووسائل المواصلات العامة.

شرائح هواتف مجانية بالدوحة

وتابع: «الدوحة بتوزع شرائح هواتف مجانية لمدة 3 أيام بمجرد وصول المشجع لقطر، مع توفير خطوط المترو لجميع المناطق بسهولة، ومن المتوقع أن تبهر قطر المجتمع الدولي بشكل أكبر خلال الأيام القادمة»، مشيرا إلى أن الأجواء مشمسة جميلة وطقس ربيعي داخل الملاعب وخارجها ومع ذلك جميع الملاعب مكيفة، وحتى الآن الأجواء مناسبة، وجمهور أمريكا اللاتينية يسيطرون على المدرجات أكثر من المشجعين الأوروبيين.

وأضاف أن مباراة السنغال وهولندا اليوم شهدت احتفالات كبيرة من جمهور السنغال قبل أن يبدأ الماتش، والجمهور الهولندي يجلس بهدوء داخل الاستاد في الأماكن المحددة لهم، مع ظهور بعض الفنانين من البلدين، «وفي ظاهرة غريبة التيشيرتات المصرية للأهلي والزمالك ومنتخب مصر منتشرة في المباريات بشكل كبير».