مساعد وزير الخارجية سابقا لـ يوسف الحسيني: السيسي نجح في إحداث توافق بين المصريين

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاقتصاد يوفر حلولا متنوعة للأزمات منها الاتجاه اليساري أو الاتجاه لآليات العمل المحددة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي نجح في إحداث توافق سياسي بين غالبية المصريين، وأتمنى الاستمرار في ذلك وإدارة الحوار بشكل منسق.

مشروعات الدولة المصرية في مختلف المجالات

وأوضح «بيومي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة «الأولى» من التليفزيون المصري، أن البعض يقولون إن الدولة تتجه فقط للطرق والكباري بالرغم من أن مصر بدأت تطوير توشكى لبناء الزراعة من جديد، وعملت في الأسمرات لإحياء الإسكان الاجتماعي ونقل أعداد كبيرة من تحت خط الفقر إلى مناطق حضارية، بالإضافة لمشروعات تكافل وكرامة للجميع.

المشروعات الزراعية والصناعية

وأشار السفير جمال بيومي، إلى أن الإعلام عليه مسؤولية توضيح الأمور للمواطن بشكل أكبر ويركز على المشروعات الزراعية والصناعية التي تقدمها الدولة، والنجاحات التي تحققها الدولة المصرية ومنها زيادة الصادرات المصرية لأفريقيا بشكل كبير، والتبادل التجاري مع أفريقيا يحقق فائضا لأول مرة، لافتا إلى أن الاجتماع الخماسي المنعقد في مصر تلاه اجتماع جدة الذي التقى خلاله رؤساء دول عربية بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الخارجية المصرية رفضت إنشاء ناتو عربي مضاد لإيران، وجعلت الرئيس الأمريكي يتكلم عن حل الدولتين ويبتعد عن ملف إيران، متابعا «قد نكون نعاني وأمامنا مشكلات ولكننا عازمون على استكمال المسيرة».