يوسف الحسيني: 8 سنوات من العمل والإنجاز وجبر الخواطر.. كل عام والرئيس السيسي بخير

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن تهنئة الرئيس بعيد ميلاده تأتي في إطار تهنئة إنسان، رئيس يحمل كل معاني الإنسانية، رئيس يعلم حجم المعاناة التي عاناها الشعب لمدة 50 عاما، رئيس يدرك معني جبر الخواطر، يعرف كيف يعمل أولا للناس، رئيس الغلابة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي، عمل بشكل مكثف على تحسين أحوال المواطنين اجتماعيا ومعيشيا، ولم ينشغل بخلق احتفاليات بعيد ميلاده، لكنه مشغولا فقط بالعمل حتى يتحول العمل إلى إنجاز.

8 سنوات من العمل المتواصل

وتابع «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، والمذاع على القناة الأولى، «8 سنوات من العمل المتواصل، ينام بعد الثانية عشرة، ويستيقظ في الخامسة والنصف فجرا، من أجل العمل، وما حدث في مدينة شرم الشيخ من يوم 12 نوفمر إلى اليوم، من مناقشة الملفات على المستوى الداخلي والاقليمي والافريقي والدولي، كل عام وحضرتك طيب وبخير وعقبال 100 سنة من العمل والإنجاز والبناء وجبر الخواطر والإحساس الحقيقي والعميق بمشكلات الناس».

جولات ميدانية للرئيس السيسي

أشار الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن الرئيس السيسي لا يعمل من مكتبه فقط، لكنه يتواجد وسط الجمهور كل يوم، خاصة يوم الجمعة، ليعرف عن قرب ما يفكر به الناس، وما يشغلهم، وما يسبب لهم أي ضرر ومشكلات، ولا يكتفي بتقارير الحكومة والمؤسسات، ويفضل الاستماع بنفسه، ويتحدث بصدق ويتحدث من قلبه.