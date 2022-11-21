يوسف الحسيني: «العالم بيجري لاقتناص فرص استثمار الطاقة المتجددة بمصر»

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر دائما دولة قوية، متابعا: «أنت كمواطن مصري وعربي وأي مواطن عالمي يستمع أو يتقن للغة العربية، مصر حتى لو في أضعف حالتها في منتهى القوة فما بالك مصر عندما تكون في منتهى القوة، العالم ينظر لها إزاي؟».

مصر القوية استطاعت وقف إطلاق النار بين الفصائل

وأضاف «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن مصر القوية استطاعت الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية ووقف إطلاق النيران، كما أن مصر القوية استطاعت فرض الخط الأحمر في ليبيا، مصر القوية أقامت منتدى شرق المتوسط، واستطاعت أن تجعل العالم يجري لاقتناص فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر.

وأشار إلى أن مصر القوية استطاعت تجميع العرب ولقاء الأشقاء الشهير في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الصيف الماضي، كما أن مصر القوية أصبحت تتلقى الاتصال من رئيس «مجلس إدارة العالم» جو بايدن رئيس الولايات المتحدة، موجها الشكر لمصر على ما تقدمه لاستقرار المقدمة.

مصر القوية قادرة على تصفير المشكلات بمنتهى العزة

ولفت إلى أن مصر القوية قادرة على تصفير المشاكل بمنتهى العزة والشمم والقوة والقدرة، مصر في الجمهورية الجديدة قوية للغاية، متابعا: «مصر بتقول بس صباح الخير أيها العالم، إحنا رجعنا تاني نجلس، مش هقول العرش، لكن المكان الطبيعي بتاعنا في المنطقة والقارة، فتصبح القاهرة واحدة من عواصم صنع القرار».

وتابع: «مصر وهي قوية جدا في قلب COP27، الذي كان عبارة عن مجموعة من المؤتمرات والقمم لـ 26 دورة متتالية هي دورات وملتقيات التوصيات فقط، فمصر لأنها أصبحت قوية ولسه هتبقى أقوى استطاعت أن تحولها لقمة التنفيذ».