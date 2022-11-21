«الجمارك» 14 ألفا و400 مصري بالخارج تقدموا لمبادرة السيارات المعفاة من الضرائب

كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، عن عدد المصريين بالخارج الذين تقدموا لمبادرة السيارات المعفاة من الضرائب، إذ ذكر أن 14400 مصري أنشأوا حسابات وسجلوا على المنصة الخاصة بطلب السيارات المعفاة من الضرائب، من بينهم 899 مواطنا أصدروا أوامر دفع تمهيدا لتحويل المبالغ، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، ويعرض على شاشة «الحدث اليوم».

ننتظر 14 مليون ونصف المليون دولار ممن سجلوا في المبادرة حتى الآن

وأضاف «الغتوري»، أن ما سيتم تحويله بناء على من قاموا بعمل أوامر دفع وتحويل سيكون 14 مليونا ونصف المليون دولار، إذ إن المصريين بالخارج الذين تقدموا للمبادرة موجودون في كل دول العالم، موضحًا أن التحولات التي تمت حتى الآن 604 آلاف و200 دولار، والباقي جار تحويله من المصريين بالخارج، والمصري بالخارج الذى تنطبق عليه الشروط الخاصة بالمبادرة ينشئ حسابا على المنصة ويقدم الأوراق اللازمة ثم يصدر أمر دفع ويحول الأموال.

الجهاز المصرفي يفحص الوضع بعد التحويل

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة كانت تتوقع تسجيل عدد أكبر على المنصة في الوقت الراهن، لكنه أكد أن الضغط سيكون أكبر في الفترة الأخيرة، موضحًا أن الجهاز المصرفي يفحص الوضع بعد التحويل، ثم تخرج الجمارك بعد إتمام الفحص موافقة استيرادية إلكترونية، ترسل للشخص حتى يتمكن من خلالها استيراد السيارة.

وأكد أن المصلحة وجهت بسرعة الإجراءات والتيسير التام في كل الموانئ، لإتمام عملية استيراد السيارة بعد إصدار الموافقة الاستيرادية الإلكترونية، موضحًا أن أكثر الطلبات لاستيراد السيارات تأتي من دول الخليج وأوروبا.