بروتوكول تعاون بين «شباب الأعمال» و«الجمارك» لحل مشاكل الشركات

وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ومصلحة الجمارك المصرية بروتوكول تعاون، حيث اتفق الطرفان على خلق مناخ أعمال إيجابي ودعم قدرات الأعضاء وشركاتهم وخلق مجتمع أعمال قائم علي التميز والمبادئ، بحضور جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.

وأشارت الجمعية المصرية لشباب الأعمال خلال اللقاء إلى دورها في الإسهام في التنمية الشاملة في مصر، ودعم مجالات الأعمال، عن طريق خلق مجتمع من سيدات ورجال الأعمال الشبان، والتنسيق والتعاون بين أعضائها، من أجل تحقيق ما ننشده من تطوير ثقافة تجمع بين التميز، والأخلاقيات والعمل التطوعي العام كما أنها تعمل علي المساهمة والرغبة في العمل العام وكذلك خلق فرص لتطوير أعمال الأعضاء وفتح قنوات للإتصال بين أعضاء الجمعية ومنظمات أعمال آخري في داخل مصر وخارجها.

تطوير سياسات جيدة

وقال جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية إن شباب الأعمال، تدعم تطوير سياسات جيدة من شأنها التركيز علي تعزيز المناخ الاقتصادي في مصر، كما تشرف على استمرار الحوار مع الحكومة والهيئات التنظيمية من أجل الوصول إلى مناخ استثمار يؤدي إلي النمو القومي، مشيرا إلى أن الشراكة من خلال البرتوكول مع مصلحة الجمارك يستهدف خلق مزيد من التواصل مع الإدارة العامة لجمارك خدمات الاستثمار التي تقوم بإزالة كل المعوقات.

التعاون مع جمارك خدمات الاستثمار

أكد الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة يمتد دورها من تحصيل الرسوم والضرائب الجمركيه إلى الرقابة على حركة البضائع الواردة إلى البلاد والمصدرة وحماية البلاد من أخطار الواردات الضاره والممنوعة والخطره وذلك من خلال التعاون مع مختلف قطاعات وهيئات ووزارات الدولة المصرية، مشيراً بأن الجمارك تعمل بشكل دؤوب على تطوير الأداء الجمركي في مختلف القطاعات الجمركية وذلك عن طريق الأخذ بالأساليب الحديثة وميكنة الإجراءات الجمركية مثل منظومة التسجيل المسبق للشحنات وتطبيق تقنيات المخاطر على نطاق واسع في مختلف المجالات الجمركية.