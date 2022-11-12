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الجمارك تحبط تهريب كمية من المخدرات داخل عبوات أدوية

كتب:

أيمن حمزة
02:18 م | السبت 12 نوفمبر 2022
جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات والالعاب الجنسية

جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات والالعاب الجنسية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا بحوزته شرائط عقاقير مخدرة، وآخر بحوزته نفس العقاقير بعدد أكبر.

ضبط راكب بحوزته 141 قرص ترامادول

الحالة الأولى، كانت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من روما، حيث تم ضبط راكب بحوزته 141 قرص ترامادول وكونترمال المخدرين.

أما الحالة الثانية، أوضحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل استوقف محمد السيد قنديل، مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وأنكر بحوزته ما يستحق دفع الضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 71 شريطا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 674 قرصا داخل عبوات لأدوية أخرى غير مدرجة.

إحالة الراكبين إلى النيابة العامة للتحقيق

أمر الدكتور صابر عبد الحميد، مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 242 لسنة 2033 ضد الراكب الثاني، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي الذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.