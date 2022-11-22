يسرا اللوزي: فيلم «جروب الماميز» سيجذب فئة كبيرة من السيدات

أعربت الفنانة يسرا اللوزي خلال استضافتها ببرنامج «insider بالعربي» عن سعادتها بمشاركتها في فيلم «جروب الماميز».

وقالت يسرا اللوزي خلال لقائها: «أول ما سمعت عن الفيلم من سنة اتشديت له جدًا لأني مثل أي أم في جروب ماميز وشايفة وعارفة ماذا يحدث، الفيلم هيشد ناس كتير أوي، خاصة فئة الأمهات، والصدفة أنا وروبي في الواقع هذا العام في جروب الماميز لأن بالصدفة أيضا بنتي وابنتها في نفس الفصل وهذا جعلنا نزود قليل من التفاصيل بالاتفاق مع المخرج على أحداث الفيلم».

فيلم جروب الماميز

فيلم جروب الماميز يشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: روبي ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.

وتدور فكرة الفيلم في إطار كوميدي حول فكرة جروب الماميز، الذي يجرى إنشاؤه بين الأمهات في المدارس لمتابعة أخبار أبنائهم، وما يدور فيه من مواقف وأحداث كوميدية.