الفنانة يسرا اللوزي تنتهي من تصوير فيلمها الكوميدي «جروب الماميز»

تعيش الفنانة يسرا اللوزي، حالة من النشاط الفني من خلال مشاركتها في أكثر من عمل ما بين سينما ودراما، بعد كسر عزلتها التي عاشت فيها منذ وفاة والدها المخرج المسرحي محمد اللوزي، في نوفمبر 2021، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

وبدأت يسرا اللوزي، الخروج من عزلتها قبل نهاية شهر سبتمبر الماضي، وظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما، الذي شهد تكريم عدد من نجوم الزمن الجميل أبرزهم محمد الأدنداني، محمد فريد، مصطفى الدمرداش، قيس عبدالفتاح، ناجي سعد، نعيم عيسى، أمل إبراهيم، فادية عكاشة ونادية شكري.

مسلسلات رمضان 2023

وتقرأ يسرا اللوزي، عددا من سيناريوهات الأعمال الدرامية التي تنافس في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، لاختيار الدور الأنسب لها، إذ شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «بين السما والأرض» مع هاني سلامة ودرة.

«جروب الماميز» فيلم كوميدي اجتماعي

وفيما يخص السينما، انتهت من تصوير فيلم «جروب الماميز» مع عدد من النجوم أبرزهم روبي، محمد ثروت، دارين حداد، محمود حافظ، تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال، إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وآخر الأفلام التي شاركت بها مؤخرًا فيلم «العنكبوت»، بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال.