دعوة أممية للتركيز على العملية السياسية في سوريا

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسن، جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والتركيز على العملية السياسية في سوريا، كما دعا جميع الأطراف إلى احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا

وقال بيدرسن، إنه سيحض المشاركين في «محادثات أستانا» على وقف التصعيد في البلاد، داعيا جميع الأطراف الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار في سوريا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

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