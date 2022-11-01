أبو الغيط أمام القمة العربية بالجزائر: علينا وضع خارطة تسوية للوضع في سوريا

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لا زالت التطورات في سوريا تحتاج إلى جهد عربي رائد ومبادر يضع البصمة العربية على خارطة تسوية الوضع المأزوم في هذا البلد العربي المهم، ويحتاج الأمر إلى إبداء المرونة من جميع الأطراف المعنية حتى يُمكن تبديد ظلمة الانهيار الاقتصادي والانسداد السياسي وغلق صفحة الماضي بآلامها، والسعي نحو وضع جديد يُتيح انخراط سوريا في محيطها العربي الطبيعي، وفي جامعتها العربية التي هي من دولها المؤسسة.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة حاليا في الجزائر، وتعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من أشد أنصار تعريب حلول وتسويات الأزمات التي تواجه بعض دولنا، صحيحٌ أن المشكلات معقدة وتتشابك فيها المصالح والأيدي الإقليمية والدولية، لكن يبقى أننا كعرب نفهم بعضنا، ونعرف حدود مصالحنا أكثر من أي طرف خارج منظومتنا، وهذه دعوةٌ لتكثيف الانخراط العربي في تسوية المشكلات والأزمات العربية، ونأمل أن تُفضي إلى تحقيق نتائج إيجابية.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن دولُنا العربية تحتاج، أكثر من أي وقتٍ مضى، إلى تعزيز شراكاتها عبر العالم، مضيفا: «نتطلع إلى انعقاد القمة العربية - الأفريقية الخامسة التي تلتئم في الرياض في العام القادم بإذن الله، وكذا إلى القمة العربية - الصينية التي تُعقد في الرياض أيضاً الشهر القادم، ولا شك أننا سنغتنم هذه المنتديات الدولية المهمة لتعزيز المصالح العربية الجماعية ودعم مواقفنا على الصعيد الدولي».