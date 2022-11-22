وفاة مواطن حزنا على فراق زوجته بمطروح.. استقبل عزاها ورحل بعدها بـ48 ساعة

رحل الحاج حميدة الفزاري من قبيلة الفزار بمدينة سيدي براني في محافظة مطروح، بعد وفاة زوجته أم أولاده بساعات حزنًا عليها.

وقال يوسف القطعاني من قبائل مدينة سيدي براني غرب مطروح، لـ«الوطن»، إن رفيقة الحاج حميدة توفيت منذ 48 ساعة، وتلقت الأسرة واجب العزاء، وحزن الزوج عليها حزنًا شديدًا، ولم يتحمل فراق رفيقة دربه وأم أبنائه، وتوفي متأثرًا برحيلها.

وفاة الزوجة والزوج

ولم تمر ساعات على وفاة الزوجة، ليلحق بها زوجها في مشهد مؤلم أبكى الكبار قبل الصغار.

تشييع جثمان الزوج والزوجة من نفس المسجد

وجرى تشييع جنازة الزوج والزوجة من نفس المسجد الفتح في مدينة سيدي براني غرب مطروح مسقط رأس العائلة، وشهدت المدينة حزنا شديدًا على فراق الزوجين خاصة وأن الحاج حميدة من عواقل القبيلة، ويتمتع بحسن الخلق، وكان محبوبًا بين أبناء سيدي براني.

وذكر الحاج كريم المعيدين من عواقل سيدي براني، لـ«الوطن»: إننا نشعر بالحزن لوفاة الزوجة وبعد ساعات وفاة زوجها، قدر الله وما شاء فعل وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح شهدت منذ ساعات، وفاة رمز من رموز البادية العمدة محمد عيسي القناشي عمدة قبيلة القناشات، من قبائل أولاد علي بمطروح.