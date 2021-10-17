وفاة شيخ قبيلة العشيبات في مطروح

رحل الشيخ محمود الشوشاطة العشيبي شيخ قبيلة العشيبات، إحدى قبائل أولاد علي في محافظة مطروح، اليوم الأحد.

شيخ قبيلة العشيبات في مطروح.. كان طيب القلب

ونعى شريف الموسى، ابن قبيلة الجميعات بمحافظة مطروح، شيخ قبيلة العشيبات قائلا: «مات السند مات الأخ، مات الحنون، مات المؤدب، مات صاحب الخير الكريم، ماتت السماحة، ماتت الشهامة، ماتت النخوة، والرجولة، مات كل طيب في فقدانك ياغالي، يا حبيب أهل مطروح كلها، الشيخ المتواضع محمود العشيبي في الجنة مستقرك، وفي الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين لا خوف عليك يا الحبيب».

كما نعاه منصور حسن دومة أحد أبناء قبائل مطروح، قائلًا في تصريح خاص لـ«الوطن»: «وداعا الشيخ محمود رجل شهم من الرجالة اللي ينفعوا في أوقات الشدائد»، كما نعاه حمد الله عبداللطيف أبو المسمارية رئيس قرية القصر وابن قبيلة العشيبات «وداعا شيخي وصديقي وعمي إنا لله وإنا إليه راجعون».

صلاة الجنازة على شيخ قبيلة العشيبات

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل في مسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح، اليوم، ويدفن بمدافن القبيلة في قرية القصر، ولم يتم الإعلان عن وجود شادر عزاء من عدمه في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.